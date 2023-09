Sie sind zerstritten: Ist Prinz Harry seine Familie egal?

Wie ist der aktuelle Stand zwischen den beiden Seiten? 2020 hatten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) ihre royalen Pflichten niederlegt. Nach einem brisanten Interview, einer Netflix-Doku und schließlich Harrys intimen Memoiren ist das Verhältnis mit dem britischen Königspalast quasi nicht existent. Vor allem zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William (41) herrscht Eiszeit – ähnlich wie mit König Charles III. (74). Hat Harry deswegen mit seiner Familie abgeschlossen?

Wie steht Harry zu den Royals? Gegenüber OK! berichtet nun ein Insider, dass es dem 38-Jährigen nicht egal sei, was in seiner Heimat vor sich geht. Laut der Quelle "sorgt er sich um seine Familie". Er wolle unbedingt, dass seine beiden Kids Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) ihre Verwandten mehr zu Gesicht bekommen. Dennoch habe der Invictus-Games-Gründer nicht vor, nach London zurückzukehren – die USA sei sein Zuhause.

Gestern war Harry nach einiger Zeit mal wieder in seiner Heimat zu gegen. Dort hatte er eine Award-Show besucht – doch dabei blieb es nicht. Der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) besuchte auch das Grab von Queen Elizabeth II. (✝96), die ihren ersten Todestag hatte. Seine Familie soll er aber nicht getroffen haben.

Getty Images Prinz Harry in London, September 2023

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

