Trennung? Fürst Albert räumt Gerüchte endgültig aus dem Weg

Fürst Albert II. von Monaco (65) möchte einiges klarstellen. Der monegassische Royal sieht sich immer wieder mit Schlagzeilen konfrontiert, die sein Eheleben betreffen. Ständig heißt es, seiner Frau Fürstin Charlène (45) gehe es nicht gut und sie sei sogar von ihrer Familie weggezogen. Das will der Sohn von Grace Kelly (✝52) aber nicht länger auf sich sitzen lassen: Jetzt äußert sich Fürst Albert zu den Trennungsgerüchten um ihn und Charlène.

"Charlène ist immer an meiner Seite [...]. Ich verstehe all diese Gerüchte nicht, sie verletzen mich. Dass sie 'woanders lebt, in der Schweiz, sich mit uns verabredet – Unwahrheiten", betont der Royal jetzt im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Sie habe vor vielen Monaten Probleme mit der Gesundheit gehabt, aber sei jetzt wieder voll und ganz für ihn und ihre gemeinsamen Kinder da. "Sie unterstützt mich bei der Führung des Fürstentums, aber wir sind nicht 24 Stunden aneinandergebunden, wir sind eben auch ein berufstätiges Paar", erklärt er, warum er manchmal auch alleine unterwegs ist.

In dem intimen Interview kommt Fürst Albert auch auf seine Mutter zu sprechen. "In den schwierigsten Momenten denke ich an einen Rat, den mir Mama Grace gegeben hat: Allen zuhören, alle notwendigen Informationen einholen, bevor man eine Entscheidung trifft, aber am Ende immer auf sein Herz, seinen Instinkt, seinen ersten Eindruck vertrauen", führt der 65-Jährige aus.

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco im April 2023

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im November 2022

