Wie die Mama: Naomi Campbells Tochter ist eine kleine Diva

Sie gibt seltene Einblicke! Naomi Campbell (53) genießt ihr Mama-Dasein in vollen Zügen. 2021 war das Model überraschend zum ersten Mal Mutter einer Tochter geworden. Vor kurzem verkündete sie dann die frohe Botschaft: Sie hat erneut ein Kind bekommen – diesmal einen kleinen Jungen. Die Privatsphäre von sich und ihren Kindern schützt die Zweifach-Mama eigentlich mit allen Mitteln – nicht einmal die Namen ihrer Sprösslinge sind bekannt. Doch nun gibt Naomi seltene Einblicke in ihr Leben als Mutter zweier Kinder!

Gegenüber Today schwärme Naomi von ihrer Rolle als Mama: "Ich liebe es. Es macht eine Menge Spaß. Jeder Tag ist eine Überraschung. Man weiß nie, was passieren wird und was meine Tochter sagen wird." Ihre zweijährige Tochter sei bereits eine kleine Diva, scherzt die Britin: "Sie geht auf eine Party und sagt: 'Mama, Privatsphäre!' und ich sage 'Hä? Nicht zu deiner Mama. Du kannst das mit jedem anderen machen, aber nicht mit mir.'"

"Ich weiß nicht, woher sie das hat", witzelt das Model, das vor allem für seine Divenhaftigkeit berühmt-berüchtigt ist. So soll Naomi notorisch zu spät kommen, weshalb sie am Set des Films "Absolutely Fabulous: The Movie" bereits eine strenge Verwarnung kassiert hatte. In der Realityshow "The Face" sagte sie zudem zu ihrer Jury-Kollegin: "Vergleiche dich nicht mit mir. Du bist nicht auf meinem Niveau und wirst es auch niemals sein."

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihrer Tochter

Getty Images Naomi Campbell bei der Premiere von "Killers of the Flower Moon" in Cannes

Getty Images Naomi Campbell auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

