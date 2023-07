Baby mit 53: So geht es Naomi Campbell mit ihrem Söhnchen

Naomi Campbell (53) schwebt aktuell im absoluten Babyglück! Das Supermodel ist seit rund zwei Jahren stolze Mama eines kleinen Mädchens. Vor wenigen Wochen hat sich ihre Familie aber noch einmal vergrößert: Mit 53 Jahren durfte die Britin ganz überraschend ihr zweites Kind, einen Jungen, auf der Welt begrüßen. Die erste Zeit mit ihrem neusten Familienzuwachs genießt Naomi offenbar auch in vollen Zügen!

Am Samstag fand in Los Angeles die DesignCare-Gala statt. Obwohl sie einen Ehrenpreis gewann, nahm Naomi selbst nicht an dem Event nicht teil – womöglich wegen ihres Neugeborenen. Ihre Freundin Kimora Lee Simmons (48) nahm den Award für sie entgegen und verriet gegenüber People, wie es dem Supermodel mit ihrem Sohnemann gehe. Sie sei total überwältigt von ihrem Familienglück und "klang gut gelaunt", als Kimora mit ihr sprach. "Ich liebe sie so sehr und bin so stolz auf sie. Jetzt hat sie zwei Kinder und ein kleines Neugeborenes. Das ist immer eine verrückte Zeit für jede Mutter", gab sie preis.

Die süßen Neuigkeiten hatte Naomi Ende Juni mit einem niedlichen Schnappschuss via Instagram geteilt. "Mein kleiner Schatz, du musst wissen, dass du über alle Maßen geschätzt wirst [...]. Willkommen Babyboy! Es ist nie zu spät, Mutter zu werden", hatte sie unter einem Foto, auf dem sie mit ihrer zweijährigen Tochter und dem Neugeborenen zu sehen ist, geschwärmt.

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihrer Tochter während ihres Urlaubs auf den Malediven im November 2022

Getty Images Naomi Campbell im Rahmen der Met Gala 2023

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihrem Sohn

