Will "Are You The One?"-Paco nur eine berühmte Freundin?

Was sucht er? Aktuell ist Paco Herb in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love zusehen. Der Influencer hat am Anfang mit der Kandidatin Paulina Pilch angebandelt. Die beiden sind unter der Decke sogar bereits in der ersten Nacht intim geworden. Doch sonderlich ernst schien es ihr mit der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin nicht zu sein. Aber wie stellt sich Paco seine Traumfrau eigentlich vor?

In einer Instagram-Fragerunde wird der Influencer nämlich gefragt, ob er lieber mit einem Realitystar oder einer außenstehenden Person in einer Beziehung wäre. Für Paco ist die Antwort klar: "Der Status ist in meinen Augen nicht elementar", stellt der Hottie klar. Seine Gefühle würden sich nicht von der virtuellen Welt ernähren. Für Paco ist vor allem eine Sache wichtig: "Fundamental ist, ob mich mein Gegenüber emotional abholen kann oder nicht!"

In den vergangenen Jahren wurden Paco bereits einige Liebeleien mit bekannten Frauen nachgesagt. Unter anderem soll er mit Gerda Lewis (30) und Melissa Damilia (27) angebandelt haben. Auch mit Yeliz Koc (29) wurde ihm eine Liaison nachgesagt. Für eine richtige Beziehung hat es aber wohl jedes Mal nicht gereicht...

RTLZWEI Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2022

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Influencer

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Ex-Bachelorette

