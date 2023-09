Kylie Jenner und Timothée Chalamet kuscheln beim Tennisspiel

Sie können die Finger nicht voneinander lassen! Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche wegen Kylie Jenner (26) und ihrem Verehrer Timothée Chalamet (27). Angeblich daten die Unternehmerin und der Schauspieler sich schon seit Monaten. Nun kommt es in letzter Zeit immer öfter vor, dass die beiden in der Öffentlichkeit beim Turteln erwischt werden. So auch jetzt –Kylie und Timothée schmusten bei einem Tennisspiel miteinander rum!

Am Sonntag fand das Herren-Einzel-Finale der US Open in New York statt. Der The Kardashians-Star saß zusammen mit seinem Lover im Publikum. Auf Instagram postete die offizielle Seit der US Open ein Video, in dem Kylie den Dune-Darsteller am Hinterkopf krault, während sie sich gespannt das Match ansehen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte man die beiden zusammen bei einem Dinner mit Freunden gesehen. Die Designerin Gaia Repossi hatte ein paar Schnappschüsse von dem Abend geteilt. Auf denen kann man erkennen, wie die Turteltauben dem französischen Designer Haider Ackermann während seiner Rede ihre Aufmerksamkeit schenken.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Instagram / gaiarepossi Timothée Chalamet und Kylie Jenner mit anderen Promis

