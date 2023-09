Geht er leer aus? Hannes vergrault die "Love Island"-Ladys

Hannes Mörl hat offenbar ein paar Startschwierigkeiten. Der Sohn des Neue-Deutsche-Welle-Stars Markus Mörl (64) gehört zum Start-Cast der aktuellen Love Island-Staffel. Schon vorab hatte er angedeutet, in der Villa nichts anbrennen lassen zu wollen – auch von Sex wäre er nicht abgeneigt. Doch vor Ort angekommen, scheint diese Rechnung nicht ganz aufzugehen: Hannes geht bei der Paarungszeremonie fast leer aus!

In der aktuellen Folge macht sich Hannes bei den Mädels schon zu Beginn nicht gerade beliebt. Er fragt eine nach der anderen nach ihrem Alter. "Also normalerweise fragt man eine Frau nicht nach dem Alter", findet Evi. Abgesehen davon schien er allerdings nicht wirklich in Plauderlaune zu sein. Die Auswirkungen zeigten sich kurz darauf bei der Paarungszeremonie: Nicht eine Lady trat nach vorn, um Interesse an dem angehenden Rapper zu bekunden und mit ihm ein Couple zu bilden.

Doch am Ende muss Hannes eine Entscheidung fällen. "Ich werde tatsächlich Vanessa wählen", verkündet der 24-Jährige. Ob es lange bei diesem Couple bleibt? Schließlich hatten die Zuschauer in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, die Konstellationen per App-Voting ein bisschen aufzumischen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Hannes bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Vanessa und Hannes, "Love Island"-Teilnehmer 2023

RTLZWEI Hannes, "Love Island"-Kandidat 2023

