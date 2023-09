Keine Tussi: So sieht "Love Island"-Fabis Traumfrau aus!

Die Dame seines Herzens muss bestimmte Anforderungen erfüllen. In wenigen Tagen hat das lange Warten endlich ein Ende: Ab dem 11. September geht die neue Staffel von Love Island an den Start. In diesem Jahr entscheiden allerdings erstmals die Zuschauer der Datingshow, welche Singles miteinander vercoupelt werden. Promiflash hat nun vorab bei Kandidat Fabi nachgefragt: Was muss seine Traumfrau alles mitbringen?

In einem exklusiven Interview mit Promiflash verrät der Hottie nun, wie die Frau seiner Träume aussieht. "Sie sollte nicht größer als 1,75 Meter sein. Blonde Haare und blaue Augen sind mir wichtig", erklärt der 25-Jährige und fügt hinzu: "Das Gesicht sollte clean sein und schöne helle Augen." Auf Po und Brüste lege der Single-Mann nicht den größten Wert.

Und wie steht es um die inneren Werte? Auch da hat Fabi konkrete Vorstellungen von seiner Herzdame. "Sie sollte freundlich, hilfsbereit und respektvoll sein", betont er im Gespräch. Mit Materialismus kann man bei dem Beamten schon mal nicht punkten, dafür aber mit Selbstbewusstsein: "Sie sollte nicht erwarten, dass ich sie mit Geschenken überhäufe."

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Der "Love Island"-Cast 2023

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Fabi, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de