Datete "Love Island"-Fabi etwa kurz vor Show noch eine Frau?

Was lief da zuvor? Ab dem 11. September geht Love Island in eine neue Runde. In der beliebten Datingshow suchen abenteuerlustige Singles wieder nach der großen Liebe. Einer der diesjährigen Kandidaten ist Fabi. Ob der Beamte aus Werder das Format am Ende mit einer der Islanderinnen verlassen wird, bleibt abzuwarten. Doch ließ er die Gerüchteküche bereits brodeln. Demzufolge soll Fabi angeblich bis kurz vor Drehbeginn noch jemanden gedatet haben. Promiflash hat nachgehakt.

Auf die Frage, warum er sich trotz seines kürzlichen Flirts auf die Show eingelassen habe, antwortet der 25-Jährige gegenüber Promiflash: "Man lernt immer wieder neue Menschen kennen [...]. Aber man hat ja nicht immer direkt was mit den Personen. Ganz im Gegenteil – ich war immer transparent." Der Flirt sei eben lediglich genau das gewesen, was von diesem zu erwarten sei: ein Flirt. Der Fokus habe für ihn von Anfang an auf der Kuppelshow gelegen. "Die Frau wusste auch, zu welchem TV-Format ich gehe", erklärt Fabi zudem.

Nun scheint er bereit für das Abenteuer "Love Island" zu sein, wie im Interview deutlich wird. "Ich erhoffe mir eine schöne, aufregende Zeit", sagt er und fügt hinzu: "Ich freue mich auf die Jungs und auch die Frauen, auf die Villa, auf die Spiele [...]. Aber am meisten natürlich, dass sich was mit einer der Frauen ergibt."

RTL II / Magdalena Possert Fabi, "Love Island"-Kandidat 2023

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTL II / Magdalena Possert Der "Love Island"-Cast 2023

