Sarah Ferguson wäre 9/11 fast im World Trade Center gewesen

Sarah Ferguson (63) erinnert sich an den 11. September. Vor 22 Jahren waren in New York City zwei Flugzeuge von islamistischen Terroristen in das World Trade Center geflogen. Die berühmten Zwillingstürme stürzten zusammen. Einige Menschen sprangen aus dem Gebäude – andere wurden unter den Trümmern begraben. Insgesamt kamen bei dem Anschlag fast 3.000 Menschen ums Leben. Sarah Ferguson wäre an dem Tag fast vor Ort gewesen.

"Meine Wohltätigkeitsorganisation Chances for Children befand sich im World Trade Centre N Tower. Ich sollte an jenem Morgen vor 22 Jahren dort sein, aber ein Interview verzögerte sich", erinnerte sich die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) in ihrer Instagram-Story. Eine kleine rothaarige Puppe, die das Maskottchen der Organisation war, habe man später in den Trümmern gefunden. Weiter schrieb Sarah: "Heute denke ich an diejenigen, die ihr Leben verloren haben."

In den vergangenen Tagen hatte die Autorin schon einmal nachdenkliche Töne angeschlagen. Vor einem Jahr starb ihre einstige Schwiegermutter Queen Elizabeth II. (✝96). Anlässlich des ersten Todestags des langjährigen britischen Staatsoberhauptes teilte sie im Netz rührende Worte: "Du warst eine wunderbare Freundin, eine Mentorin, eine zweite Mutter für mich und Großmutter für meine Töchter, die so viel von deinem Mut und deinem Herzen teilen."

Instagram / sarahferguson15 Chances-for-Children-Maskottchen

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson, Ex von Prinz Andrew

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

