Spricht Joe Jonas beim Konzert über Liebes-Aus mit Sophie?

Hat Joe Jonas (34) damit etwa die Trennung von Sophie Turner (27) gemeint? Der Sänger und die Schauspielerin gaben sich vor vier Jahren das Jawort. Seitdem sehen ihre Fans sie als unschlagbares Team – doch vor wenigen Tagen dann der große Schock: Das Jonas Brothers-Mitglied und die Game of Thrones-Darstellerin gaben ihre Trennung bekannt. Die Gründe für das Liebes-Aus sind bislang noch unklar – doch bei einem Konzert wirkt es nun so, als würde Joe erstmals über das Ende seiner Ehe sprechen!

Die Jonas Brothers geben in Los Angeles ein Konzert, bei dem einem der Brüder etwas auf dem Herzen liegt. "Es war eine verrückte Woche", fängt Joe seinen Monolog auf der Bühne an und bittet seine Zuschauer dann: "Wenn ihr es nicht von meinen Lippen hört, glaubt es nicht, okay?" Was genau er damit meint, erklärt der "Camp Rock"-Star allerdings nicht. Jedoch wird vermutet, dass er damit auf das Liebes-Aus und den damit verbundenen Schlagzeilen anspielt. "Danke für die Liebe und Unterstützung. Ich und meine Familie, wir lieben euch", beendet er seine Ansprache.

Während eines anderen Konzerts vor wenigen Tagen war Joe ziemlich emotional geworden: Der 34-Jährige hatte den Song "Little Bird" performt, wobei ihm Tränen in die Augen schießen, wie Videos auf TikTok zeigen. Fans vermuten dahinter, dass der Sänger so seinen Herzschmerz wegen der Trennung von Sophie verarbeite.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Getty Images Joe Jonas im Dezember 2021

Getty Images Joe Jonas, Sänger und Schauspieler

