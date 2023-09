Herzschmerz wegen Trennung? Joe Jonas auf Konzert in Tränen

Vergoss er seine Tränen wegen der Trennung? Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) sind nicht länger zusammen. Nach zahlreichen Spekulationen hatten der Sänger und die Schauspielerin gestern in einem gemeinsamen Statement ihre Scheidung bestätigt. Angeblich soll das Beziehungs-Aus im beidseitigen Einverständnis erfolgt sein. Nun geht im Netz ein Video von Joe viral, in dem er weint – waren er und Sophie da bereits getrennt?

Es wirkt, als sei sein Herz gebrochen. Auf TikTok kursiert ein Video, das Joe bei einem Konzert der Jonas Brothers auf der Bühne zeigt. Der zweifache Vater performt seinen Song "Little Bird" und wird dabei richtig emotional – immer wieder kommen dem Frontmann die Tränen. Das Video hatte der Fan am 28. August aufgenommen – nur wenige Tage später bestätigten die Eheleute ihr Liebes-Aus. Verarbeitete Joe auf der Bühne etwa seinen Herzschmerz wegen der Trennung von Sophie?

Joe und Sophie galten als absolutes Traumpaar. Erst im vergangenen Jahr hatte die Game of Thrones-Bekanntheit noch von ihrem ersten Treffen mit dem "Hesitate"-Interpreten geschwärmt. "Ich erinnere mich, dass er meine Wohnung verließ, und vielleicht war es der Alkohol, aber ich weinte danach einfach vor meinem Bruder. Ich dachte: 'Ich liebe diesen Mann so sehr.' Und da wusste ich es", erinnerte sie sich damals in der "Tonight Show with Jimmy Kimmel".

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Getty Images Die Jonas Brothers während eines Auftritts im Januar 2023

Getty Images Joe Jonas mit seiner Frau Sophie Turner

