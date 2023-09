Wie cool: Mit diesem Royal macht Caro Daur Urlaub in Kenia!

Sie genießen eine entspannende Auszeit zusammen. Caro Daur (28) gewährt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Schicke Events, viel Mode und auch traumhafte Urlaubskulissen gehören auf dem Profil der Beauty zur Tagesordnung. Im April hatte sie beispielsweise ein Fashion-Event in Indien mit anderen Berühmtheiten besucht. Aktuell hat das Model die Designerroben aber gegen luftige Kleidung getauscht. Denn sie macht Urlaub in Kenia – mit einer royalen Bekannten.

Auf Instagram teilt Caro einige Schnappschüsse aus ihrer Zeit in Lumi, Kenia. Dort entspannt die Ex-Freundin von Tommi Schmitt (34) am Meer auf der Sonnenliege. Dabei ist sie nicht alleine, sondern mit ihren Freunden – und eine von ihnen ist niemand geringeres als Prinzessin Eugenie (33). Unter ihren Urlaubsfotos befindet sich auch ein süßes Selfie mit der Royal.

Wie genau es aktuell um Caros Liebesleben steht, ist nicht bekannt. Jedoch hatte es im Mai Gerüchte gegeben, dass sie den Millionärssohn Frédéric Arnault datet. Doch der hat sein Herz offenbar bereits an Lisa Manobal (26), Sängerin der K-Pop-Girlgroup Blackpink, verschenkt.

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur in Lumi, Kenia

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Prinzessin Eugenie im September 2023

Anzeige

Instagram / carodaur Frédéric Arnault und Caro Daur in Mai 2023 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de