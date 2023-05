Das Model und der Milliardär: Datet Caro Daur Luxus-Erben?

Caro Daur (28) genießt ihr Leben aktuell in vollen Zügen! Die Influencerin hat sich längst zu einem der Gesichter der deutschen Netzwelt hochgearbeitet und ist international erfolgreich. Da müssten die Männer doch Schlange stehen! Ihr Privatleben hält das Model aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – die Trennung von ihrem Partner Tommi Schmitt (34) wurde bis heute nicht bestätigt. Doch nun könnte Caro mit einem Milliarden-Erben anbandeln!

Innerhalb weniger Wochen veröffentlichte Caro nämlich zwei Fotos von sich und Frédéric Arnault. Er ist der jüngste Sohn von Bernard Arnault (74) – seines Zeichens CEO und Gründer des LVMH-Imperiums, das 75 Luxusmarken wie Dior umfasst. Die Fotos zeigen die beiden im April beim Abendessen in London und im Mai im Fitnessstudio in New York. Dort war sie als Markenbotschafterin von Tiffany und Co. unterwegs – das ebenfalls zum Arnault-Imperium gehört. Auf der Tiffany-Party soll es zwischen Caro und Frédéric "geknistert" haben, wie ein Insider Bunte berichtet. Das Event verließen die beiden auch gemeinsam, begleitet von drei weiteren Besuchern.

Mit den Arnaults ist Caro längst nicht mehr nur geschäftlich verbunden – Frédérics älterer Bruder Alexandre und seine Frau sind zu ihren Freunden geworden. Deshalb blieb sie auch gleich in New York, um Alexandres Geburtstag zu feiern. Das Vermögen von Familienoberhaupt Bernard wird übrigens auf 237 Milliarden Dollar geschätzt, womit er der zurzeit reichste Mensch der Welt ist.

Anzeige

Getty Images Caro Daur beim Tiffany-Event in New York, April 2023

Anzeige

Getty Images Frédéric Arnault im Juli 2022

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de