Das war der Grund für Ed Sheerans kurzfristige Konzertabsage

Er rechtfertigt seine Entscheidung. Ed Sheeran (32) ist einer der erfolgreichsten Musiker seiner Zeit. Am Samstag war geplant gewesen, dass der "Lego House"-Interpret ein Konzert im Allegiant Stadium in Las Vegas gibt. Allerdings war der Auftritt zur Enttäuschung vieler Fans ins Wasser gefallen: 20 Minuten vor dem Einlass hatte der Sänger nämlich kurzfristig seinen Gig absagen müssen. Jetzt verteidigt Ed sich im Netz.

In einem Instagram-Post gibt der 32-Jährige nun weitere Informationen über die kurzfristige Absage seines Auftritts preis: "Es war ein Sicherheitsproblem, und wir haben wirklich versucht, das Beste zu tun, um die Show stattfinden zu lassen." Das Wohlbefinden seiner Fans stehe für Ed an erster Stelle. "Ich bin wirklich enttäuscht, das lag nicht in meiner Hand, aber ich übernehme die volle Verantwortung für alle, die durch die Absage in Mitleidenschaft gezogen wurden", betont er. Am 28. Oktober soll es hierfür wohl einen neuen Termin geben.

Nach der Bekanntgabe der gecancelten Show zeigten sich Eds Fans in den sozialen Medien ziemlich verärgert. "Es gab keinen Grund, die Fans bei 39 Grad draußen sitzen zu lassen, mit wenig Kommunikation und Wasser. Ich habe gesehen, wie Fans ohnmächtig wurden und sich übergeben mussten", wetterte ein Konzertbesucher empört.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2023

