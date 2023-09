Herzogin Meghan ist jetzt auch in Deutschland gelandet!

Prinz Harry (38) ist jetzt wieder in Begleitung seiner geliebten Frau Herzogin Meghan (42)! Bereits am Samstag eröffnete der jüngste Sohn von König Charles (74) die Invictus Games in Düsseldorf. Das tat er jedoch allein. Daraufhin fragten sich zurecht viele Fans, wo denn die Suits-Darstellerin geblieben ist. Es wurden Gerüchte laut, dass die einstige Schauspielerin wohl separat fliegen wird, um möglichst lange bei ihren Kindern bleiben zu können. Doch nun soll Meghan ebenfalls in Deutschland gelandet sein!

Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Herzogin, wie sie nach ihrer Ankunft strahlend im Auto sitzt, welches sie vom Flughafen am Nachmittag abholt und zu ihrem geliebten Harry ins Hyatt Regency Hotel bringt. Das berichtet nun unter anderem Mail Online. Am Abend wird das berühmte Paar bei einem Empfang für die Freunde und Familien der Teilnehmer des Sportereignisses erwartet.

Es ist Meghans erste transatlantische Reise seit der Beerdigung von Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) im vergangenen Jahr. Erst vor wenigen Tagen jährte sich der Todestag der einstigen Königin des Vereinigten Königreichs zum ersten Mal. "Erinnern wir uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und an alles, was sie für so viele von uns bedeutet hat", schrieb ihr Sohn und Nachfolger in einem rührenden Beitrag auf dem royalen Instagram-Account.

ZDF / Ralph Orlowski Prinz Harry und Angelo Anderson bei "Das aktuelle Sportstudio"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

Getty Images König Charles im September 2023

