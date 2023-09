Er strahlt: Erstes Foto zeigt Prinz Harry in Deutschland!

Prinz Harry (38) hat offenbar eine Menge Spaß! Mitte der Woche war der Mann von Herzogin Meghan (42) in seine Heimat gereist. Dort nahm er an einer Award-Show teilt, bei der er eine bewegende Rede hielt. Mit dem straffen Zeitplan ging es danach für ihn direkt weiter und er stieg in das Flugzeug nach Deutschland – für die diesjährigen Invictus Games. Nun gibt es die erste Aufnahme, die Harry in Düsseldorf zeigt.

Die Invictus Games starten heute. Im Vorfeld besuchte Harry deswegen einige freiwillige Helfer vor Ort, um sich mit ihnen auszutauschen. Mit ihnen posierte der 38-Jährige anschließend auch für ein Foto. Darauf strahlt Harry über das ganze Gesicht – er hat augenscheinlich eine gute Zeit in Deutschland.

Gestern hatte Harry sich noch in London aufgehalten, ehe er nach kurzer Zeit bereits wieder abreiste. Doch ehe es nach Düsseldorf ging, nahm sich der zweifache Vater Zeit, um das Grab seiner geliebten Großmutter zu besuchen. Queen Elizabeths (✝96) Tod jährte sich gestern zum allerersten Mal.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in London im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de