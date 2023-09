Läuft da was zwischen Emily Ratajkowski und Justin Theroux?

Läuft da etwa was zwischen Emily Ratajkowski (32) und Justin Theroux (52)? Aktuell finden sich so einige bekannte Persönlichkeiten auf den Tribünen der US Open in New York City ein. Nachdem Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) bereits beim Knutschen gesichtet worden waren, könnten bereits die nächsten Turteltauben folgen – oder etwa doch nicht? Zumindest wirken Emily und Jennifer Anistons (54) Ex Justin auf aktuellen Aufnahmen ziemlich vertraut miteinander.

Das Model und der 52-Jährige wurden gemeinsam im Publikum eines Spiels der US-Open gesichtet. Bilder der beiden, die The Mirror vorliegen, zeigen, wie die hübsche Brünette offenbar mit Justin anbandelt. Und eben genau das sorgte anschließend für jede Menge Aufruhr. Demnach stelle sich manch einer nun die Frage, ob da vielleicht sogar mehr als nur Freundschaft zwischen Emily und dem Ex der Friends-Darstellerin herrscht. Was wirklich hinter dem Ganzen steckt, ist wohl vorerst ungewiss.

Dabei hatte die Schauspielerin doch erst vor wenigen Wochen mit ihrem Liebesleben für Aufmerksamkeit gesorgt. Angeblich habe sie mit dem NFL-Star Tom Brady (46) angebandelt. Ein Insider hatte gegenüber Daily Mail behauptet, dass der Sportler auf einer Party des Milliardärs Michael Rubin nur Augen für Emily gehabt haben soll. "Er hat den Abend mit [ihr] verbracht – sie waren die meiste Zeit des Abends zusammen und sahen sehr vertraut aus", hatte die Quelle berichtet.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski, Schauspielerin und Model

Getty Images Tom Brady, ehemaliger Football-Spieler

