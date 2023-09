Sarah Liebichs Hund ist immer beim ersten Date mit dabei!

Sarah Liebich hat eine Regel für das erste Date! Die gelernte Bankkauffrau nahm an der diesjährigen Staffel Temptation Island mit ihrem damaligen Freund Nico Legat teil. Das Treueexperiment ging allerdings nach hinten los: Der Sohn von Thorsten Legat (54) betrog die Blondine mehrfach in der Show. Nachdem sie sich von diesem Schock erholt hatte, genießt sie ihr Single-Leben nun in vollen Zügen – und datet wohl wieder: Doch beim ersten Treffen muss Sarahs Hund immer mit dabei sein!

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die TV-Bekanntheit dazu, welcher Typ Mann ihr so gefalle. So wollte ein Fan wissen, ob sie jemanden attraktiv finden würde, wenn derjenige nicht mit Hunden auskommen würde. "Dann [ist er] ganz klar raus!", teilt die Hundemama mit und plaudert aus: "Tatsächlich ist Murphy beim ersten Date immer mit dabei. Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, ist spazieren gehen immer super." Ihr Vierbeiner sei schließlich total umgänglich und liebe sowieso eigentlich jeden Menschen.

Und was wäre, wenn ein Mann keine Hunde mag und vielleicht sogar eine Allergie hat? "Dann kommt es gar nicht zum ersten Date", stellt Sarah klar. Sie könne es ebenfalls nicht leiden, wenn jemand gar nicht gern spazieren gehe – schließlich sei ihre Fellnase Murphy ihr Ein und Alles, weshalb Gassi gehen ein wichtiger Bestandteil ihres Tages sei.

Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich mit ihrem Hund Murphy

Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, "Temptation Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sarahs Hund beim ersten Date mit dabei ist? Ich finde das eine gute Idee! Ich finde das seltsam. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de