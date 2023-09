Sextalk und Babypläne: "Love Island"-Hannes unentschlossen?

Was denn nun? Der Start für Hannes Mörl verlief bei Love Island etwas holprig. Mit seinen großspurigen Aussagen fiel der Sohn von Schlagersänger Markus Mörl (64) nicht bloß bei den Islanderinnen bereits in der ersten Folge gnadenlos durch. Auch bei den Zuschauern machte er sich nicht gerade beliebt. Doch nun spuckt der angehende Rapper erneut große Töne. Mit seinen widersprüchlichen Aussagen verwirrt Hannes nun jedoch die Zuschauer!

Im Gespräch mit seinem aktuellen Couple Vanessa plaudert er ganz hemmungslos über seine One-Night-Stands. "Ich hatte schon ein paar. Ich geb' Gas, ich will Spaß – wie mein Vater", gibt er offen zu. Ob Hannes in diesem Moment merkt, dass er mit solchen Aussagen eher weniger bei den Ladys punktet? Schnell rudert der Promi-Spross nämlich zurück! "Ich will das jetzt aber unterbinden. Die Gefühle verrohen, wenn man diese Wegwerfgesellschaft auch auf sein Liebesleben anwendet. Ich will ja irgendwann schon eine Frau haben und Kinder kriegen", klärt er auf und geht sogleich bei Vanessa auf Angriff: "Wenn du den Weg mit mir gehen willst?"

Bereits bei der Paarungszeremonie verscherzte es sich der Realitystar scheinbar bei den Frauen, indem er sie der Reihe nach nach ihrem Alter fragte. "Also normalerweise fragt man eine Frau nicht nach dem Alter", bemerkte Evi. Mit dieser Meinung stand sie wohl nicht alleine da – denn keine der Islanderinnen trat nach vorn, um mit Hannes ein Couple zu bilden.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Hannes Mörl bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Hannes und Vanessa bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Vanessa und Hannes, "Love Island"-Teilnehmer 2023

Anzeige



