Bezeichnet Jannik Kontalis Gerda Lewis als seine Traumfrau?

Wen hat Jannik Kontalis damit gemeint? Das Dating-Leben des Make Love, Fake Love-Stars ist zurzeit in aller Munde: Über Wochen hinweg wurde spekuliert, ob er und Gerda Lewis (30) ein Paar sind. Grund zu der Annahme gaben ihre ähnlichen Beiträge im Netz. Vor wenigen Tagen machte es die einstige Bachelorette dann offiziell und bestätigte, dass sie und der Hottie sich tatsächlich daten. Jetzt spricht Jannik auf Social Media plötzlich von seiner Traumfrau – ist damit Gerda gemeint?

In seiner Instagram-Story teilt der Realitystar jetzt ein Bild von seiner Brotzeit. Doch das Foto ist nicht das Interessante an dem Post, sondern die Worte, die der Ex von Yeliz Koc (29) dazugeschrieben hat: "Wieso ist diese Frau so ein Traum. Es sieht so lecker aus." Ob er damit Gerda meint, klärt er nicht auf – allerdings ist es nur naheliegend.

Die beiden machten vor Kurzem sogar gemeinsam Urlaub! Als Jannik in seiner Story seinen Fans die Vorteile von einem Urlaub in Den Haag erläuterte, sprach er immer in der Wir-Form. "Deswegen sind wir superhappy hier", erzählte er. Auch wenn er Gerda nicht namentlich nannte, war höchstwahrscheinlich sie damit gemeint.

Jannik Kontalis im September 2023

Gerda Lewis im Juli 2023

Jannik Kontalis, Influencer

