Günstig und elegant: Herzogin Meghan trägt Schnäppchenkleid

Offensichtlich muss nicht alles im Kleiderschrank von Herzogin Meghan (42) ein großes Preisschild haben. Am Samstag hatte Prinz Harry (38) die diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf eröffnet – allerdings ohne seine bessere Hälfte. Seit Dienstag ist nun auch die Suits-Darstellerin in Deutschland zu Besuch. Angereist war die Herzogin mit einem Outfit im Wert von fast 40.000 Euro. Für ihre Ansprache bei der jährlichen Veranstaltung zeigte sich Meghan hingegen in einer preiswerteren Robe.

Wie die aktuellen Bilder zeigen, schmiss sich die 42-Jährige für ihre Begrüßungsrede bei dem paralympischen Sportfestival mal wieder mächtig in Schale: Meghan trug ein schwarzes Blusenkleid mit eleganten Plissee-Details – und das für unter 60 Euro! Das Schnäppchen ist von Banana Republic und aktuell im Schlussverkauf. Ursprünglich hatte es doppelt so viel gekostet.

Während der Rede verriet Meghan, dass sie wegen ihrer Kinder Archie (4) und Lilibet (2) länger in den USA geblieben war. "Wie so viele von euch, wissen wir, dass es hier um Familie und Freunde und die Gemeinschaft geht, die Invictus geschaffen hat", erklärte die Herzogin und fügte hinzu: "Deshalb musste ich noch etwas Zeit mit unseren Kleinen zu Hause verbringen."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf, September 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Herzogin Meghan in Düsseldorf, September 2023

