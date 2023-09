Iris Klein genießt Zweisamkeit mit ihrem Mr. T in New York!

Iris Klein (56) kann momentan wohl nicht glücklicher sein! Die Ex von Peter Klein (56) kann mächtig stolz auf sich sein: Sie feierte vor wenigen Tagen auf der Fashion Week in New York für die deutsche Designerin Pia Bolte ihr Laufsteg-Debüt. Doch auch privat läuft es aktuell rund bei der Mama von Daniela Katzenberger (36), denn sie und ihr Mr. T sind schon seit einigen Monaten glücklich zusammen. Wie happy sie sind, zeigt jetzt auch ein neues Foto von Iris und ihrem Partner in New York.

In ihrer Instagram-Story teilt die Mama von Jennifer Frankhauser (31) einige Aufnahmen von ihrem New-York-Trip. Doch eines der Fotos fällt dabei ganz besonders auf: Auf einem Schnappschuss ist die 56-Jährige gemeinsam mit ihrem Mr. T im Partnerlook zu sehen! Beide tragen ein schwarzes Top und eine dunkle Sonnenbrille. Sichtlich happy legt die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin eine Hand auf den Arm ihres Liebsten und lächelt dabei happy in die Kamera.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass sich Iris so verliebt zeigt! Im August hatte sie noch einen Clip von einem Tag mit ihrem Mr. T auf Mallorca geteilt. In dem Video ist zu sehen, wie die beiden auf dem Motorrad die Insel erkunden. Neben einigen Pärchenschnappschüssen und Kuschelfotos darf aber auch ein Knutschbild der Turteltauben in dem Clip nicht fehlen.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im September 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im August 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

Anzeige

Wie findet ihr das Bild von Iris und Mr. T? Ich finde es supersüß! Ich finde es nicht so spannend... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de