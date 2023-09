Kate Moss zeigt sich ungeschminkt beim Lunch mit der Familie

Kate Moss (49) zeigt sich oben ohne – ohne Make-up versteht sich. Mit gerade einmal 14 Jahren war Kate Moss unerwartet von einem Modelscout entdeckt worden und damit quasi über Nacht zum gefeierten Star geworden. Seither zählt sie zu den bekanntesten Supermodels der Welt. Dabei machte sie in der Vergangenheit auch immer wieder mit ihrem unverwechselbaren Look und berühmten Wangenknochen auf sich aufmerksam. Während eines Lunch-Dates mit ihrer Familie zeigt sich Kate jetzt jedoch ganz natürlich.

Vor einem schicken Londoner Restaurant im Stadtteil Mayfair wird die 49-Jährige bei einem gemeinsamen Essen mit ihrem Bruder Nick und Vater Peter gesichtet. Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen, wie Kate dabei auf einen ganz natürlichen und ungeschminkten Look setzt, während sie eine Zigarette raucht. Gekleidet in ein legeres Outfit, bestehend aus einer pinken Bluse, schwarzen Hose und dazu passende schwarzen Pumps ist das Model fast nicht wiederzuerkennen.

Auch wenn die Blondine in den Schnappschüssen die gemeinsame Zeit mit ihren Familienmitgliedern zu genießen scheint, soll es da auch Ausnahmen geben. Wie ihre Schwester Lottie Moss (25) gegenüber Fabulous erklärt hatte, hatten die beiden Schwestern schon immer eine komplizierte Beziehung. "Meine Schwester und ich haben uns nie sehr nahegestanden. Es gibt einen großen Altersunterschied", hatte die 25-Jährige verraten.

Getty Images Kate Moss im November 2022

Getty Images Kate Moss, 2022

Getty Images Lottie Moss, 2023

