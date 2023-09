Klares Ergebnis: Diese "B:Real"-Stars sind eure Favoriten!

Die Zuschauer sind sich einig! Ab dem 2. Oktober läuft endlich die neue Staffel von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben im Fernsehen. In 100 neuen Folgen zeigen die Stars wieder ihr Leben abseits des Blitzlichtgewitters. Neben dem alten Cast sind auch einige neue Promis mit dabei. Doch auf wen freuen sich die Fans am meisten? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt und das sind ihre Favoriten!

Insgesamt 1.299 Leser nahmen an der Promiflash-Umfrage teil [Stand 13. September, 14 Uhr] und zeigten auf, welcher "B:Real"-Star ihnen am meisten Unterhaltungspotenzial bietet. Der klare Favorit: Eric Sindermann (35)! Der ehemalige Handballer sicherte sich 219 Stimmen und somit 16,9 Prozent aller Votes. Dicht hinter ihm liegt Kader Loth (50) – für sie stimmten nur 26 Fans weniger ab. Das Trash-Sternchen konnte so 14,9 Prozent der Stimmen sichern. Aber auch auf Melody Haase (29) freuen sich die Zuschauer besonders. Sie belegt mit 178 Votes und 13,7 Prozent Platz drei des Siegertreppchens.

Ebenfalls zu den "B:Real"-Lieblingen zählen können sich Mrs.Marlisa mit 11,4 Prozent, Cosimo Citiolo (41) mit 9,8 Prozent und Diogo Sangre (28) mit 5,9 Prozent aller Votes. Ob die Neuzugänge ihnen bald den Thron streitig machen werden? Derzeit liegen sie zwar in den Umfragewerten eher zurück, doch dies könnte sich mit Ausstrahlung der Sendung bald ändern.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-TV-Ikone

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Sternchen

