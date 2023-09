Typveränderung? Sophie Turner nach Scheidungsnews gesichtet

Erfindet sich Sophie Turner (27) nach der Trennung etwa neu? Die Game of Thrones-Darstellerin und Joe Jonas (34) waren vier Jahre lang als Ehepaar durchs Leben gegangen. Doch vor wenigen Tagen hatten die Eltern zweier Kinder schockierende Neuigkeiten verkündet: Sie haben die Scheidung eingereicht. Nun wird Sophie nach dem Liebes-Aus in Spanien gesichtet – und sieht dabei komplett anders aus!

Die Schauspielerin befindet sich aktuell für die Dreharbeiten der Serie "Joan" in Spanien. Für ihre Rolle musste wohl eine Typveränderung an ihr vorgenommen werden: Wie Bilder zeigen, die TMZ vorliegen, trägt sie ihre Haare in einem platinblonden Bobschnitt. Auf ihrem Rücken prangt in weißer Farbe ein großes Tattoo. In diesem Look genehmigt sich die zweifache Mama in ihrer Pause eine Zigarette.

Noch bevor die Neuigkeit vom Liebes-Aus öffentlich gemacht wurde, war Sophie noch ausgelassen feiern. "Es war offensichtlich, dass sie zu ihren Tagen des Feierns zurückkehren wollte. Ich habe gespürt, dass sie diese Zeiten vermisst hat", verriet der Barkeeper vom Partyabend der 27-Jährigen gegenüber Radar Online und merkte an: "Man hätte nie gedacht, dass sie eine Scheidung durchmacht."

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2019

Instagram / sophiet Sophie Turner im Juli 2023

Instagram / sophiet Sophie Turner, Schauspielerin

