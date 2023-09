Ungewohnt: Jennifer Lopez spricht über ihre Zwillinge (15)

Das ist eine ziemliche Seltenheit! 2008 wurde Jennifer Lopez (54) zum ersten Mal Mama: Zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Marc Anthony (54) begrüßte die Sängerin ihre Zwillinge Emme Maribel (15) und Maximilian David (15) auf der Welt. Ihre Sprösslinge sind gerade mitten in der Pubertät und werden langsam erwachsen. Über ihr Familienleben hält sich die "On The Floor"-Interpretin ziemlich bedeckt – doch nun gewährt Jennifer ungewohnt tiefe Einblicke.

Wie Hello!-Magazin jetzt berichtet, spricht die 54-Jährige in einem Interview unverblümt über ihr Privatleben. "Ich tue Dinge immer mit wirklich guten Absichten. Alles dreht sich um Liebe – die Liebe, die ich fühle, was ich in der Welt zum Ausdruck bringen möchte und das Erbe, das ich hinterlassen möchte", erklärt die zweifache Mama und fügt hinzu: "Ich denke oft darüber nach, wie ich möchte, dass meine Kinder und mein Mann mich in Erinnerung behalten."

Ähnlich sentimental wurde Jennifer auch an ihrem ersten Hochzeitstag mit Ben Affleck (51). "Lieber Ben, ich sitze hier alleine und schaue auf meinen Ring. Ich fühle mich überwältigt und möchte einfach nur singen", schrieb die Musikerin auf Instagram zu zwei Hochzeitsschnappschüssen von sich und ihrem Liebsten.

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im April 2005

Getty Images Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Maximilian David und Emme Maribel

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

