Bei diesen "Love Island"-Couples wird erstmals geknutscht!

Es geht endlich heißt her auf der Insel der Liebe. Bei der diesjährigen Love Island-Staffel haben sich mal wieder liebeshungrige Singles ins Paradis begeben. Während ihres Liebesabenteuers hoffen diese, am Ende nicht einsam, sondern gemeinsam die Insel zu verlassen. Und um das zu erreichen, müssen sie sich natürlich auch ganz genau kennenlernen. In der heutigen Folge gingen die Singles zum erstem Mal auf Tuchfühlung.

Als es dunkel wird, geht es im Schlafzimmer heiß her – die ersten Küsse unter den Couples werden ausgetauscht. Die erste gemeinsame Nacht schien da besonders einer direkt für sich zu nutzen. Es kommt zum Kuss zwischen Luca und Jenny. "Ich musste ihn ein bisschen bremsen, aber es war schon schön", meint die Blondine. Und auch nur zwei Betten weiter kommen die Zuschauer definitiv auf ihre Kosten. Treffsicher finden Leons Lippen die von seinem Couple Laura. "Zehn von zehn [...] Leon kann echt gut küssen", schwärmt diese im Anschluss nur.

Zuletzt musste Jenny die Private Suite mit Neuankömmling Daniel einweihen. Dabei ging das auf die Kappe der Zuschauer: Denn deren Voting durfte am Ende entscheiden. Vor allem Luca schien das gar nicht zu passen. Dieser zeigte sich sichtlich gekränkt und verunsichert von dem Ganzen. Dass seine Angebetete letztlich wieder zu ihm zurückkehrte und auch noch mit einem Schmatzer beglückte, wird die Wogen allerdings wieder geglättet haben.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Laura und Leon, "Love Island"-Kandidaten 2023

Leon und Laura, "Love Island"-Kandidaten 2023

Jenny und Luca, "Love Island"-Kandidaten 2023

