Droht Jakub Jarecki etwa Kates neuem Flirt Patrick Fabian?

Was er damit wohl meint? Jakub Jarecki (27) und Kate Merlan (36) waren mehrere Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen. Seit ihrer Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. gab es jedoch immer wieder Aufs und Abs – inzwischen sind die Realitystars jedoch endgültig getrennt. Seit die Influencerin mit Patrick Fabian (36) anbandelt, kommt es immer wieder zu Seitenhieben ihres Ex-Partners. Nun scheint es, als würde Jakub Patrick drohen!

"Du bist weiter am Schießen, weiter am Stänkern, weiter am Rummosern – aber es gibt eine Sache, die weißt du genauso gut wie ich", richtet er sich in seiner Instagram-Story an Patrick. Er habe seinen Fans bereits erzählt, was dieser früher gemacht und gesagt habe. "Es hat sich jetzt eine Person bei mir gemeldet, die sehr in das Ganze damals involviert war und mir noch einige Sachen erzählt hat", plaudert der Sportler weiter aus. Langsam sei er extrem genervt von Patricks Seitenhieben. "Ich würde dir nicht empfehlen, mit dem Ganzen weiterzumachen", macht der Kicker deutlich.

Ob er sich dabei auf die Situation mit Patricks Ex-Freundin bezieht? Denn erst vor wenigen Wochen enthüllte Jakub in seiner Instagram-Story weitere Details über die Vergangenheit des Fitnesscoachs. "Stellt euch vor, ihr habt als Mann eine Frau und die ist schwanger von euch [...] und ihr betrügt diese Frau. Das ist ehrenlos und absolut gottlos", gab er preis.

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

