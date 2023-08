Ex betrogen: Jakub Jarecki schießt hart gegen Patrick Fabian

Da ist wohl jemand sauer! Jakub Jarecki (27) war einige Jahre mit Kate Merlan (36) durchs Leben gegangen. Seit ein paar Monaten ist bei den einstigen Eheleuten jedoch der Ofen aus und jeder geht seiner Wege. Kürzlich tauchten dann plötzlich Fotos von der Influencerin auf, auf denen sie Patrick Fabian (36) knutscht! Jakub zog daraufhin im Netz über den augenscheinlich Neuen seiner Ex her. Und erneut wettert er jetzt gegen Patrick!

Nachdem Jakub im Netz dem einstigen Berlin - Tag & Nacht-Star einen fiesen Spruch gedrückt hatte, konterte dieser ebenfalls in seiner Story. Jetzt holt Jakub wieder aus und zieht in seiner Instagram-Story über Patricks Vergangenheit her. "Stellt euch vor, ihr habt als Mann eine Frau und die ist schwanger von euch [...] und ihr betrügt diese Frau. Das ist ehrenlos und absolut gottlos", behauptet er. Ihm sei auch egal, was der Neue seiner Ex über ihn sagt, da er ihn nicht ernst nehmen könne.

Worauf Jakub damit anspielte, sagt er nicht. Allerdings gab Patrick selbst einmal zu, dass er seine Ex Lea betrogen hatte, als sie schwanger gewesen war. "Ja, ich habe Lea betrogen. Ich habe mich dann auch tausendmal dafür bei Lea entschuldigt und habe versucht, es wieder gutzumachen", gestand der Hottie vergangenes Jahr auf YouTube.

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im März 2022

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Ex Lea und Tochter Lilly, Weihnachten 2020

