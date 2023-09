In neuem Song: Spielt Shakira hier wieder auf ihren Ex an?

Sie haut wieder einen raus. Shakira (46) hat kein leichtes Jahr hinter sich. Ihr Partner Gerard Piqué (36) soll die Sängerin nämlich betrogen haben – und ist nun auch noch mit seiner Affäre Clara Chia Marti zusammen. Shakira scheint das Ganze mit ihrer Musik zu verarbeiten. Sie veröffentlichte bereits einen Diss-Track gegen den Vater ihrer Kinder. Jetzt scheint die 46-Jährige wieder gegen den Kicker zu schießen – mit einem neuen Lied.

Sie scheint mit dem Namen ihres neuesten Songs, den sie laut The Sun "The Boss" nennt, eine neue, kraftvolle Botschaft senden zu wollen. Damit spielt sie auf den angeblichen Spitznamen an, den Gerards Freunde ihr gegeben haben. Die Kumpels des Fußballers wählten den Namen 'La Patron', was 'Der Boss' bedeutet, um auf ihren 'schlechten Charakter' anzuspielen.

Bereits vor einem Monat veröffentlichte Shakira ein Video zu einem ihrer neusten Songs. "Du bist kälter als der Januar, ich bitte um Wärme und du gibst mir nicht mehr als Eis", geht der Songtext – spielt sie damit wieder auf ihren Ex Gerard an?

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine Clara im Mai 2023

Getty Images Shakira, September 2023

Getty Images Shakira, Musikerin

