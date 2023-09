Kanye Wests Arbeitsbedingungen: Ex-Mitarbeiter erhebt Klage

Die Skandale um Kanye West (46) reißen nicht ab. Einst gefeierter Star auf der Spitze des Rap-Olymps macht der Musiker heute mehr für seine diffusen Äußerungen und kruden Weltanschauungen auf sich aufmerksam. Zuletzt erzürnte er die Italiener, als er auf einem Bootstrip in Italien seinen Po enthüllte – deshalb ermittelte sogar die Polizei. Wegen eines Streits mit einem ehemaligen Mitarbeiter könnte Kanye bald sogar vor Gericht stehen!

Tony Saxon wurde 2021 als Projektmanager und Sicherheitsbeauftragter für den Umbau seines Hauses in Malibu engagiert. Wegen der untragbaren Arbeitsbedingungen auf dem Anwesen hat er jetzt eine 40 Seiten lange Klage eingereicht, die Bild vorliegt. Rund 16 Stunden am Tag soll Tony demnach für Kanye gearbeitet haben – nachts habe er auf dem blanken Boden mit "seinem Mantel als provisorische Unterlage" geschlafen. Zudem habe er sich bei den Arbeiten wegen mangelnder Sicherheitsmaßnahmen am Rücken verletzt und nicht das vereinbarte Gehalt bekommen.

Doch das ist noch nicht alles: Nach Einwänden gegen sein Bauvorhaben – Kanye soll keine Fenster und keinen Strom in seinem Haus gewollt haben – sei Tony von ihm angebrüllt worden. "Wenn du nicht tust, was ich sage, wirst du nicht für mich arbeiten, ich werde nicht mehr dein Freund sein und du wirst mich nur noch im Fernsehen sehen", soll er geschrien haben. Der einstige Mitarbeiter fordert jetzt einen Gerichtsprozess und Schadensersatz.

CelebCandidly / MEGA Kanye Wests unfertiges Haus in Malibu

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Getty Images Kanye West bei den Oscars, 2020

