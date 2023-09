Kim Virginia startet Knutschparty bei "Are You The One?"-VIP

Kim Virginia (28) lässt kaum jemanden aus! In der aktuellen Staffel Are You The One? Reality Stars in Love scheinen sich die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin und Mike Heiter (31) gefunden zu haben. Die beiden machen keinen Hehl daraus, dass sie sich gut verstehen und verbringen ein paar Nächte sogar gemeinsam im Boom-Boom-Room. Doch nach der Matchbox-Entscheidung ist Mike wohl für Kim abgeschrieben!

Die beiden Realitystars sind laut den Experten kein Perfect Match, womit keiner der Kandidaten gerechnet hat. Nachdem der Ex von Elena Miras (31) dann aber der 27-Jährigen erklärt, dass er sich für das Spiel nun anderweitig umschauen will, sieht sie Rot. "Es wird so was von lustig ab jetzt. Davor war ich im Knast, jetzt habe ich Spaß", kündigt die TV-Bekanntheit an – und hält auch ihr Wort: Während einer Party knutscht sie Fabio, Teezy, Max und sogar ihren Ex Emanuell (30) ab! "Ich finde es super, wie ich es gerade mache und so will ich das auch beibehalten", rechtfertigt die Beauty ihr Verhalten.

Mike ist davon alles andere als angetan. "Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. […] Das wird ja immer schlimmer hier", kommentiert er fassungslos Kims Knutscherei. Im Gespräch mit Teezy, der den Kuss mit der Beauty überhaupt nicht gewollt habe, stellt der Love Island-Star dann fest, dass es richtig sei, dass sie kein Perfect Match sind. "Diese Erkenntnis kann ich gerade daraus schließen. Ich muss das alles erst einmal verarbeiten", erklärt er im Einzelinterview.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

