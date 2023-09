Krasse Veränderung! Bella Hadid trägt jetzt eine Glatze

Sie geht einen drastischen Schritt. Bella Hadid (26) zählt derzeit zu den erfolgreichsten Models der Branche. Dabei inspiriert sie mit ihrem Look nicht nur Designer und bekannte Modehäuser weltweit, sondern auch ihre zahlreichen Fans. Vor allem für ihre braune Mähne ist sie mittlerweile bekannt. Doch nun zeigen neue Bilder der Beauty diese in einem völlig veränderten Look. Statt ihrer braunen Haare trägt Bella jetzt eine Glatze.

Im Rahmen einer aktuellen Kampagne für Marc Jacobs (60) scheint sich die einstige Brünette für einen radikalen Look entschieden zu haben, wie E! Online berichtet. Mit kahl rasiertem Kopf ist die 26-Jährige beinahe nicht wiederzuerkennen. Für die Fotos des Designers begibt sie sich in eine weit entfernte Galaxie. Einzig gekleidet in mehrere Metallteile und einen Hauch von Stoff präsentiert sie die neueste Kollektion. Auf einem anderen Bild posiert Bella völlig nackt mit einer kunstvollen silberfarbenen Ohrmanschette. Um dem Schnappschuss dann noch einen weiteren Sci-Fi-Charakter zu verleihen, ist sie zusätzlich von einem metallischen Tentakel umgeben.

Das Fotoshooting markiert ihren ersten Modeljob, nachdem sie sich aufgrund ihrer Lyme-Borreliose aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Bereits seit Jahren kämpft die Bella mit dieser und erlitt erst vor wenigen Monaten einen weiteren Krankheitsschub. Auf dem Weg zur Besserung gewährte sie ihren Fans via Instagram jedoch immer wieder Einblicke in ihren damaligen Alltag.

Bella Hadid, Model

Bella Hadid, Model

Bella Hadid, Model

