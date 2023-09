Lippen aufgespritzt: Bereut Bachelorette Jenny den Eingriff?

Jennifer Saro plaudert aus dem Nähkästchen. Die diesjährige Bachelorette steht schon seit einigen Jahren als Influencerin in der Öffentlichkeit. Auf Social Media spricht sie immer wieder über ihren Alltag als alleinerziehende Mama – dabei scheut sie sich nicht, auch die negativen Seiten anzusprechen. Doch die YouTuberin gibt ihren Fans auch fleißig Beauty-Tipps. Jetzt plaudert Jenny über eine vergangene Schönheitsbehandlung.

In ihrer Instagram-Story teilt die YouTuberin nun ein älteres Foto, das sie mit aufgespritzten Lippen zeigt. "Das war vor dreieinhalb Jahren und ich habe es seitdem auch nicht mehr machen lassen", schreibt Jenny dazu. Inzwischen sei noch ein kleiner Rest in ihren Lippen, doch zu 90 Prozent seien sie natürlich. "Wenn ich das so sehe, finde ich es auch nicht wirklich schön, um ehrlich zu sein", lacht sie. Damals habe es ihr sehr gefallen.

Inzwischen teilt Jenny jedoch nicht nur Beauty- und Mama-Content im Netz – immer wieder dürfen sich ihre Fans über niedlichen Pärchenfotos mit ihrem Auserwählten Fynn Lukas Kunz (26) freuen. Vor wenigen Tagen verbrachten die beiden sogar ihren ersten gemeinsamen Pärchenurlaub. "Meine Person", schrieb die 27-Jährige zu einigen Schnappschüssen.

Anzeige

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

Anzeige

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz auf Mallorca, September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de