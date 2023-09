"Love Island"-Beichten: Alessandra hatte was mit Gerda Lewis

Bei Love Island kommt so einiges ans Licht! Seit wenigen Tagen flimmert nun schon die neue Staffel der beliebten Kuppelshow über die Bildschirme. Scheinbar kommen sich die Kandidaten allmählich auch immer näher – und das nicht bloß körperlich. In der heutigen Challenge mussten die Islander nämlich ziemlich pikante Details über sich preisgeben. Das sind die verruchten Geheimnisse der diesjährigen "Love Island"-Teilnehmer!

In der heutigen Challenge mussten die Kandidaten die heißen Geheimnisse ihrer Couples erraten! So stand beispielsweise bei Leon zur Auswahl, ob er sich in der Öffentlichkeit gerne in den Schritt fassen lässt oder aber, dass er seine Großeltern einst beim Sex erwischt hatte. "Ich hoffe, dass es das zweite ist!“, loggte Laura ihre Antwort ein – doch dabei lag sie falsch! Doch auch Alessandra machte ein pikantes Geständnis: "Wahr ist, ich habe mit Gerda Lewis (30) rumgeknutscht!“ Hinter ihrem Kuss habe jedoch keine romantische Absicht gesteckt, sondern er sei Teil einer Boy-Abwehr-Technik gewesen. Dennoch sei es ganz schön heiß her gegangen, wie die Beauty berichtete: "Es war nicht nur ein Knutscher, sondern so richtig."

Doch auch die Beichten der weiteren Islander sind nicht weniger interessant. So kam heraus, dass Hannes eine Penispumpe besitzt, Luca einmal Sex in einem Fahrstuhl gehabt hatte und Ray angeblich "die längste Praline der Welt" in der Hose hat. "Ich habe noch nicht nachgemessen", rechtfertigte sich der Nachzügler.

RTLZWEI, Instagram Alessandra und Gerda Lewis

RTLZWEI / Magdalena Possert Laura und Leon bei "Love Island"

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, "Love Island"-Kandidatin

