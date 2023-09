Ray wählt Alessandra : "Love Island"-Fabi kämpft mit Tränen

Hinter Fabi liegt ein besonders harter Tag bei Love Island. Der Beamte hat großes Interesse an der Studentin Alessandra und teilte seit Anfang der Flirtshow ein Bett mit ihr. Als sie dann aber in ein Gespräch mit seinem Konkurrenten Daniel verwickelt war, wurde er ein bisschen eifersüchtig. Und dann musste er seine Auserwählte auch noch gehen lassen, weil Ray sie als Couple gewählt hat. Fabi bekam daraufhin sogar feuchte Augen.

Die Zuschauer empfinden in dieser Situation großes Mitleid für den 25-Jährigen. "Ach Fabi, nicht weinen. Es ist over", kommentiert ein Fan auf X, ehemals Twitter. Ein anderer schreibt: "Ich gehe Fabi gerne trösten." Viele hoffen allerdings auch, dass mit der Aktion jetzt ordentlich Schwung in die Villa kommt. "Hoffentlich passiert jetzt endlich mal was" und "Kriegen wir endlich ein bisschen Drama?", lauten nur zwei dieser Äußerungen.

Alessandra hatte nach ihrer Unterhaltung mit Daniel bereits vermutet, dass Fabi Angst habe, verletzt zu werden. "Ein paar Unsicherheiten sind schon da", hatte er sich daraufhin eingestanden. Seine Angebetete versuchte jedoch, ihm gut zuzureden: "Ich hoffe einfach, dass er sich da beruhigen kann."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Alessandra und Ray

Anzeige

RTLZWEI Fabi bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI Fabi und Alessandra bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de