Neue Couples: Dieses "Love Island"-Paar ist euer Favorit!

Seit Montag wird wieder ordentlich geflirtet! Zu Beginn der neuen Staffel von Love Island hatten sich die männlichen Show-Kandidaten für ihr favorisiertes Girl entscheiden können. Doch die Zuschauer hatten durch die neue Regel bereits dazwischengefunkt. Auch bei der zweiten Paarungszeremonie durften die Fans mitreden und Alessandra, Jenny, Fabi und Co. neu verkuppeln. Doch welches der fünf neuen Paare ist der Favorit der Promiflash-Leser?

Insgesamt stimmten 483 Menschen bei der Promiflash-Umfrage ab [Stand: 14. September, 15:00 Uhr]. Dabei kommen sie zu einem eindeutigen Ergebnis: Mit 180 Votes, also 37,3 Prozent, erhielten Daniel und Evi die meisten Stimmen. Ray und Alessandra kommen am wenigsten gut bei den Zuschauern an – sie bekamen 42 Stimmen, was 8,7 Prozent entspricht. Platz zwei belegen Luca und Jenny mit 19,9 Prozent der Stimmen, also 96 Votes, dicht gefolgt von Laura und Leon mit 17,8 Prozent und 86 Stimmen. Auf Platz vier liegen Hannes und Vanessa mit 16,4 Prozent der Stimmen – also 79 Votes.

Von Alessandras neuem Couple sind nicht nur die Zuschauer eher unbeeindruckt – auch ihr Ex-Couple Daniel hatte mit den Tränen zu kämpfen, als die Blondine von dem Neuzugang ausgewählt wurde. "Ach Fabi, nicht weinen. Es ist over", versuchte ihn ein User bei X aufzumuntern. Weitere wünschen sich, dass jetzt endlich etwas Drama in die "Love Island"-Villa kommt.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Daniel und Evi bei "Love Island"

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / _fabi.jng Fabi, "Love Island"-Teilnehmer

