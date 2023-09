Zweite "Love Island"-Paarungszeremonie: Das sind die Couples

Wer geht mit wem? Am Montag hat die Love Island-Villa endlich wieder ihre Türen geöffnet. Eingezogen sind neun Singles, die sich zu vier Couples zusammengefunden haben – Jenny blieb Single. Doch die Zuschauer haben alles noch mal durcheinandergewürfelt: Sechs Leute mussten ihre Partner tauschen! Inzwischen ist mit Daniel ein Mann zum Cast dazugestoßen. Damit er nicht weiterhin alleine im Bett schlafen muss, gab es eine zweite Paarungszeremonie. Das sind die neuen Couples!

Daniel eröffnete den Abend und wählte Evi, mit der er zuvor ein Date hatte. "Ich werde mich für die Islanderin entscheiden, mit der ich in der kurzen Zeit, die ich jetzt hier bin, die meisten Gespräche geführt und am meisten gelacht habe", begründete der 31-Jährige. Danach waren die verbliebenen Frauen an der Reihe: Jenny vercoupelte sich mit Luca, Laura blieb bei Leon, Alessandra bei Fabi und Vanessa bei Hannes – zumindest vorerst...

... denn dann kam Ray! Der Hamburger sollte eigentlich direkt am Anfang einziehen, aber wurde krank. Nun ist er gesund und darf endlich losflirten. Er crashte die Paarungszeremonie und nahm sich Fabis Alessandra. Der Brandenburger muss jetzt also alleine schlafen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

