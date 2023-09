Sofia Vergara hat genug von Witzen zu neuem Single-Dasein!

Hat Sofia Vergara (51) etwa die Nase voll? Die gebürtige Kubanerin feierte zahlreiche Erfolge mit ihrer Paraderolle der Gloria in der US-Sitcom Modern Family. Doch scheint neben ihrer Schauspielkarriere aktuell vor allem ihr Liebesleben viele zu interessieren. Erst vor wenigen Wochen hatten sie und ihr Ex Joe Manganiello (46) bekannt gegeben, fortan getrennte Wege zu gehen. Seither wird ihr neues Single-Dasein immer wieder zum Thema gemacht. Bei einem erneuten Witz auf ihre Kosten scheint Sofias Geduld am Ende zu sein.

Berichten zufolge soll die 51-Jährige fluchtartig die Bühne verlassen haben, nachdem ihr America's Got Talent-Jurykollege Howie Mandel (67) erneut vor laufenden Kameras zu einem Witz zu ihrem Beziehungsstatus angesetzt hatte. Wie Entertainment Tonight berichtet, begann dabei alles mit einem Lügendetektortest, dem sich Sofia zuvor gestellt hatte. Ihr Kollege habe sie daraufhin gefragt, ob sie an jemandem im Publikum "interessiert" sei – worauf der Serienstar nur mit "das war's!" antwortete und den Test abbrach.

Zwar schien diese das Ganze nicht persönlich genommen zu haben, jedoch ist die Anspielung auf ihr Single-Leben bereits die zweite des Komikers in kürzester Zeit. Gegenüber Extra hatte er bereits gewitzelt, der Beauty auf der Suche nach einem neuen Mann helfen zu wollen: "Lasst uns das zum Ende der Staffel machen: Wir finden einen Partner für sie und lassen Amerika darüber abstimmen."

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Februar 2020

Getty Images Howie Mandel, Comedian

Getty Images Sofía Vergara, Serienstar

