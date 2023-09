Starke Schmerzen: Ozzy Osbourne wird viertes Mal operiert

Wie geht es ihm? Ozzy Osbourne (74) hat seit längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor etwa drei Jahren machte die Rocklegende öffentlich, dass sie bereits 2003 an einer Form von Parkinson erkrankt war. Zudem wurde der 74-Jährige schon öfters an der Wirbelsäule operiert. Seine Familie teilte allerdings zuletzt mit, dass es Ozzy wieder besser geht. Doch nun gibt es neue schlimme Nachrichten: Er muss erneut operiert werden.

In der ersten Folge des "The Osbournes"-Podcast am Dienstag bestätigte der Black Sabbath-Sänger, dass er sich einer vierten Operation unterziehen wird, die mit den strukturellen Schäden zusammenhängt, die er nach einem Sturz 2019 erlitten hat. "Ich werde mich bald einer Epiduralanästhesie unterziehen, weil sie festgestellt haben, dass der Nacken nicht mehr in Ordnung ist", erzählte der 74-Jährige, und merkte an, dass die Beschwerden von seinem Rücken kommen. Er fügte hinzu: "Ich weiß nur, dass ich im Moment große Schmerzen habe. Ich fühle mich sehr unwohl."

Zuletzt musste der Musiker sogar sein Comeback absagen. "Leider sagt mir mein Körper, dass ich noch nicht so weit bin, und ich bin viel zu stolz, als dass die erste Show, die ich seit fast fünf Jahren mache, halbherzig wäre", teilte Ozzy auf Instagram seinen Fans damals mit.

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Rocklegende

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Rocker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de