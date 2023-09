"Are You The One?"-Steffi sind manche Szenen unangenehm!

Steffi nimmt es mit Humor. Aktuell begeistert die neue Staffel von Are You The One? Reality Stars in Love die Zuschauer – denn schließlich lassen die Kandidaten nichts anbrennen! Bereits in der ersten Folge wird wild geknutscht und gefeiert. Auch die Augsburgerin lässt es sich in Thailand gut gehen – doch das Ganze nun im Nachhinein im TV zu sehen, ist wohl doch nicht so einfach wie gedacht: Steffi findet es teilweise sogar unangenehm!

In der aktuellen Doppelfolge der Kuppelshow ist unter anderem zu sehen, wie die TV-Bekanntheit gemeinsam mit Marie über den Neuzugang Max im Teufelchenkostüm herfällt. "Gestern 'Are You The One?'... Es war schon sehr unangenehm", gibt die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story zu und merkt an: "[Es war] aber auch superwitzig anzuschauen, weil ich so hackedicht war." Trotz der etwas peinlichen Szenen für sie stehe die Beauty dazu, denn sie sei schließlich nur einmal jung.

Auch auf den Streit mit Teezy, der durch ihren Flirt mit Max entstanden war, reagiert Steffi. "Bei dem Gespräch zwischen mir und Teezy ist mir aufgefallen, was die Männer immer meinen mit: 'Wir verstehen die Frauen nicht', weil ich mich gestern auch null verstanden habe", gesteht sich die Gastronomin ein.

Instagram / stefxniex Stefanie im Juni 2023

Instagram / stefxniex Stefanie, Realitystar

RTL / Frank Beer Teezy, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

