Fünf Tage nach Embryotransfer: HealthyMandy ist total übel!

HealthyMandy gibt ein Update von ihrer Kinderwunschreise. Sie und ihr Mann FitnessOskar wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Nachdem ihr Sohn Rio mit wenigen Monaten an einer Autoimmunerkrankung gestorben war, versuchen die Influencer über künstliche Befruchtung, schwanger zu werden. Der erste Embryotransfer war fehlgeschlagen – vor fünf Tagen ließ sie sich zum zweiten Mal eine befruchtete Eizelle einsetzen. Nun hat Mandy sogar schon erste Symptome...

"Mir ist so schlecht, ich habe mich einfach übergeben", meldet sie sich auf Instagram aus dem Bett. Für Mandy könnte das schon ein Zeichen für eine mögliche Schwangerschaft sein: Übelkeit trete zwar meistens erst ab der zweiten Woche auf – ihre Blastozyste sei aber immerhin schon zehn Tage alt. "Ich traue mich gar nicht aufzustehen. Das habe ich nie!", betont die YouTuberin.

Doch auch andere Veränderungen an ihrem Körper stellt Mandy schon fest. "Ich hatte gestern extrem das Ziehen im Unterleib, auch immer noch. So periodenartige Schmerzen", erzählt sie. Der Fitnessstar versuche aber, sich nicht so sehr auf ihre Symptome zu fokussieren.

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im September 2023

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio (†)

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer

