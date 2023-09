Nach dem Embryotransfer: HealthyMandy darf wieder nach Hause

HealthyMandy ist positiv gestimmt! Die Influencerin und ihr Mann FitnessOskar haben in Sachen Kinderwunsch eine lange Reise hinter sich: Ihr Sohn Rio war nur wenige Monate nach seiner Geburt an einer Autoimmunerkrankung gestorben. Seitdem versucht das Ehepaar per künstlicher Befruchtung verzweifelt, wieder schwanger zu werden. Ein Versuch scheiterte bereits. Doch nun wurde Mandy in der Türkei erneut ein Embryo transferiert. Und nun darf Mandy wieder nach Hause fliegen.

"Ich habe mich heute Morgen gefühlt, als wäre ich vom Auto überfahren worden", meldet sie sich am Tag nach dem Transfer auf Instagram. Heute stehen in der Türkei noch mal Besprechungen mit dem behandelnden Arzt auf dem Plan – und morgen können Mandy und Oskar dann schon wieder abreisen! "Der Arzt hat das Go gegeben. [...] Wir haben noch einen Tag abgewartet und fliegen dann morgen nach Hause", berichtet sie glücklich.

Mandy erzählt ihrer Community auch, dass der Transfer diesmal viel entspannter lief als beim ersten Mal. "Ich musste ja eine volle Blase haben und habe diesmal nicht so übertrieben viel getrunken wie beim letzten Mal", plaudert sie aus. Deshalb habe sie viel besser relaxen können.

