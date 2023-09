Gerda Lewis erklärt den Kuss mit "Love Island"-Alessandra!

Gerda Lewis (30) spricht Klartext! Gestern packte Alessandra bei Love Island ein überraschendes Geheimnis aus: Die Kuppelshow-Kandidatin verriet bei einem Spiel, dass sie schon mal mit Gerda rumgeknutscht hat! Laut ihr ist es mit der ehemaligen Bachelorette ganz schön heiß hergangen – obwohl die beiden Frauen mit ihrer Intimität nur einen aufdringlichen Verehrer hätten abschütteln wollen. Nun äußert sich auch Gerda zu der Knutscherei!

Auf Instagram erklärt sie die Situation aus ihrer Sicht. Im vergangenen Jahr sei Gerda beim alleine Feiern auf Mykonos in einem Club von einem Typen nicht in Ruhe gelassen worden. Dort habe sie auch Alessandra kennengelernt. "Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt: 'Lass mich in Ruhe, ich bin mit ihr hier' – und dann hat eins zum anderen geführt", erklärt die Influencerin. Die "Love Island"-Kandidatin und sie hätten sich an dem Abend super verstanden und eine tolle Zeit gehabt: "Aber danach habe ich mit ihr noch kurz geschrieben, aber dann haben wir uns quasi nie wieder gesehen."

Alessandra jetzt bei "Love Island" zu sehen, sei eine große Überraschung für Gerda gewesen. "Ich war gerade kurz schockiert, als ich meinen Namen im Fernsehen gesehen habe. Es ist auf jeden Fall nichts Wildes, aber ich hätte irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie das bei so einem Spiel raushaut – aber ist ja nicht schlimm", betont sie.

Anzeige

ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de