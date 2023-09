Hat er sie manipuliert? Nathalie Volk schießt gegen Ex Timur

Sie redet Klartext! Nathalie Volk (26) war durch die Teilnahme an der Castingshow Germany's Next Topmodel bekannt geworden. In die Schlagzeilen gelangte sie jedoch vor allem durch ihr turbulentes Liebesleben. 2015 lernte sie den Unternehmer Frank Otto (66) kennen, verlobte sich später sogar mit ihm. 2020 trennte sie sich, um mit dem Hells-Angels-Mitglied Timur Akbulut zusammen zu sein. Ihre Beziehung scheiterte jedoch im darauffolgenden Jahr und sie kehrte zu Frank zurück. In ihrem nun veröffentlichten Buch macht Nathalie Timur schwere Vorwürfe!

In der Türkei habe die Reality-TV-Teilnehmerin ein neues Leben mit ihrem Freund, den sie im Buch Thomas nennt, begonnen, in dem sie sich zunächst sehr wohlgefühlt hatte. Doch das änderte sich schnell: Sie wirft ihm vor, dass er sie manipuliert und nur ihr Geld gewollt habe. Geschenke von Frank sollte sie wohl verkaufen, er redete ihr ein, dass diese verflucht seien. "Thomas wollte mich kontrollieren, weil er sich selbst und seine Emotionen nicht kontrollieren konnte", beschreibt das Model in seinem Buch "In meinen eigenen Worten".

Doch nicht nur gegen ihren Ex schießt die Laufstegschönheit – auch zu GNTM hat die einstige Kandidatin etwas zu sagen: "Denn im Grunde war es keine Modelshow, sondern eine Marionettenshow. Ein Zirkus", schimpft Nathalie. Besonders sauer stoße ihr dabei aber auf, wie die Kandidatinnen von der Produktion dargestellt werden.

Getty Images Nathalie Volk auf dem roten Teppich einer Fashion Show

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Oktober 2022

