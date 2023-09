Patricia Blanco verrät den Grund für Trennung von Andreas!

Patricia Blanco (52) verrät endlich einige Details zur Trennung von Andreas Ellermann. Vier Jahre lang war die Sängerin mit dem Millionär zusammen gewesen – die Turteltauben verlobten sich sogar. Doch vor vier Monaten war dann plötzlich alles aus bei dem Traumpaar. Die beiden sind auch nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Nun spricht Patricia mit Promiflash über die Trennungsgründe von ihrem Verlobten.

"Schlussendlich war es so, dass man sich einfach nicht mehr verstanden hat. Wir hatten am Ende viele Auseinandersetzungen, wo unsere Wege hingehen sollen", erklärt Patricia im Promiflash-Interview im Rahmen der "VIPs Only!"-Dreharbeiten. Die beiden hätten sich in Sachen Zukunft nicht mehr einigen können und seien auch beim Thema Hochzeit nicht auf einer Wellenlänge gewesen. "Ich denke, irgendwann ist er praktisch einfach aus dem Haus ausgezogen, in dem wir gelebt haben", fügt die Reality-TV-Teilnehmerin hinzu.

Andreas hat nach der Trennung auch schon wieder eine neue Frau an seiner Seite. Zu einem Event erschien er mit der Dänin Ilka an seiner Seite. "Zu viel möchte ich nicht sagen, es ist alles noch ganz frisch. Wir genießen die gemeinsame Zeit, sind beide sehr glücklich", erklärte der Unternehmer Bild über seine neue Beziehung.

"VIPs only!" – Mit dem Jetset um die Welt ab dem 18. September, täglich um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Oktober 2021

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, November 2021

NIBOR Andreas Ellermann und seine Begleitung Ilka, Hamburg im September 2023

