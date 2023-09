Tory Lanez' Antrag auf Entlassung wurde vorerst abgelehnt

Seine Zukunft steht zunächst fest. Vor drei Jahren sorgte Tory Lanez für Schlagzeilen: Die Musikerin Megan Thee Stallion (28) war auf dem Weg von einer Party zweimal angeschossen worden. Der Schütze ist wohl der Musiker gewesen. Vor einigen Wochen wurde der Sänger für seine Tat von einem Richter zu zehn Jahren Haft verurteilt. Da er Berufung eingelegt hat, sitzt er aktuell noch in Untersuchungshaft. Das wollte Tory eigentlich ändern – doch vergeblich.

Der Antrag des kanadischen Rappers auf Haftentlassung gegen Kaution wurde abgelehnt – das berichtet Mirror. Seit seiner Verurteilung hatte Tory einen Richter in Los Angeles gebeten, ihn mit seiner Frau und seinem Sohn außerhalb des Gefängnisses leben zu lassen, während sein Berufungsverfahren läuft. Bei einer Anhörung am Donnerstag lehnte ein Richter diesen Antrag jedoch ab und begründete seine Entscheidung damit, dass Tory in der Vergangenheit immer wieder gegen gerichtliche Anordnungen verstoßen habe und kein Staatsbürger der Vereinigten Staaten sei.

Aktuell sitzt der Rapper in der administrativen Trennungseinheit. Dort werden die Häftlinge untergebracht, für die das Leben hinter Gittern mit den anderen Gefangenen nicht sicher wäre. Nur zwei Stunden am Tag darf der "Girl Is Mine"-Interpret daher seine Zelle verlassen – an die frische Luft kommt er sogar nur drei Stunden wöchentlich.

