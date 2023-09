Befreundet? So steht Samantha Abdul zu ihren Ex-Freunden!

Samantha Abdul (33) hat den Richtigen noch nicht gefunden. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte 2017 ihren damaligen Partner Oleg Justus (35) geheiratet. Nach der Scheidung führte sie eine Beziehung zu Mischa Mayer (31) – mit dem es wieder nicht klappte. Auch von Brett Oppenheim (46) trennte sich die Influencerin nach einigen Monaten. Aktuell ist die Blondine Single – doch in welchem Verhältnis steht sie zu ihren Ex-Partnern?

Das will jetzt ein neugieriger Fan während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story wissen. "Es kommt ganz darauf an, welcher und wie die Trennung verlaufen ist", gibt die Tätowiererin zu. Mit ihrem letzten Ex-Freund sei sie "total cool" und möge ihn auch immer noch sehr. "Mit allen anderen habe ich keinen Kontakt, warum auch", erklärt sie weiter. Es gebe auch den ein oder anderen Verflossenen, den sie wirklich nicht noch einmal sehen wolle und den sie bereue.

Offenbar hat die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin die Hoffnung auf die Liebe noch immer nicht aufgegeben. Vor wenigen Monaten gab die Mutter eines Sohnes bei Instagram preis, dass ihre Familienplanung nicht abgeschlossen sei. "Sollte ich das Glück haben, den passenden Mann zu finden, würde ich schon gerne noch ein bis zwei Kinder haben, die dann einen kürzeren Abstand zueinander hätten", plauderte sie aus.

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, Realitystar

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, Mai 2023

