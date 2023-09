Darum hatten die anderen "The Voice"-Coaches Angst vor Ronan

Bei The Voice of Germany gibt es frischen Wind! In der Gesangsshow wurden einmal alle Coaches auf einmal ausgetauscht. Die alteingesessenen Gesangsprofis Mark Forster (40), Stefanie Kloß (38) und Rea Garvey (50) legen nämlich eine Pause ein. In den berühmt-berüchtigten Drehsesseln werden dagegen Tom (34) und Bill Kaulitz (34), Shirin David (28), Giovanni Zarrella (45) und Ronan Keating (46) sitzen. Ronan sorgt allerdings für Unmut bei den neuen Coaches!

Auf einer Pressekonferenz erklärt Giovanni in Anwesenheit von Promiflash, weswegen er und seine Kollegen ziemlich skeptisch darüber waren, gemeinsam mit dem Iren um die Gesangstalente zu kämpfen. "Wir hatten alle so Kopfkino, dass Ronan uns alle Talente wegnimmt. Wir hatten die ganze Zeit so Angst vor Ronan – der hat so seinen Charme und dann packt der seine Erfahrung aus und der hat schon so viel bei 'The Voice' in verschiedenen Ländern erlebt und dann noch mit seinen großen Hits", erläutert der Moderator. Giovanni habe sogar schon darüber nachgedacht, wie er es anstellen könne, das einstige Boyzone-Mitglied zu sabotieren: "Ich hatte schon überlegt, seinen Stuhl auszubauen und den in einen anderen Raum zu stellen."

Doch bei "The Voice of Germany" gibt es in diesem Jahr nicht bloß eine brandneue Jury, sondern auch eine neue Regel – und die könnte Giovanni ziemlich zugutekommen! Wie Bild erfahren haben will, soll es den Coaches in diesem Jahr möglich sein, sich gegenseitig zu blocken. Demnach können sie wohl dafür sorgen, dass ein Talent nicht in ein gegnerisches Team kommen kann. Bei der US-amerikanischen Version ist diese Regel bereits etabliert.

Justin Ng / Avalon Ronan Keating, Sänger

Getty Images Giovanni Zarrella, Musiker

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches 2023

